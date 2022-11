Iliad permet de choisir une offre fibre sans sa box en Italie

De l’autre côté des Alpes, il est possible pour les nouveaux abonnés Iliad d’opter pour une offre fixe… sans IliadBox.

Un possibilité assez appréciable pour ceux désirant un équipement spécifique, sans forcément compter sur la box développée par Free et renommée pour le marché italien. Si l’IliadBox est particulièrement mise en avant sur le site web, ceux désirant profiter de la fibre proposée par l’opérateur italien peuvent également choisir un autre modem, s’ils savent où chercher.

Sous les encadrés mettant en avant la souscription à la box lancée en début d’année, une ligne est en effet présente proposant d’opter pour un autre équipement que l’IliadBox. Deux modems sont actuellement affichés comme compatibles à savoir le Turris omnia 2020 et le MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN.

L’opérateur indique par ailleurs les modalités de paramétrages pour chacun de ces routeurs sur son site web, en rappelant que l’appareil doit avoir des caractéristiques techniques assurant la sécurité et la fonctionnalité de la connexion ainsi que la bonne utilisation des services. De plus, en choisissant ces modems alternatifs, l’abonné est alors responsable de tout problème lié à l’emploi d’un modem ou un défaut de conformité et que la maintenance de l’appareil est à sa charge. Les caractéristiques des différents modems sont également indiqués directement sur la page dédiée de l’opérateur.

Le prix de l’offre proposée reste cependant identique à l’IliadBox classique pour 24.99€/mois ou 19.99€/mois pour les abonnés mobile. Le débit est également le même que l’IliadBox classique, avec jusqu’à 1Gbit/s à Milan, Turin et Bologne en download dans cet exemple précis, mais pour les adresses éligibles en dehors de ces trois villes, l’offre fibre d’Iliad propose toujours jusqu’à 5Gbit/s partagés en téléchargement, comme la Freebox Pop.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox