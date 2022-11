Abonnés Freebox : voici comment regarder la Coupe du monde de football en 4K

Bein Sports sur les box ou via myCanal, mais aussi TF1 4K, voici comment regarder la Coupe du monde 2022 en 4K pour les abonnés Freebox.

Le coup d’envoi de la Coupe du monde Fifa 2022 approche à grands pas. Du 20 novembre au 18 décembre prochain, les supporters des 32 nations participantes, vibreront devant leur écran au rythme des buts et résultats de leur équipe favorite. Les abonnés Freebox laisseront alors de côté l’application Free Ligue 1 le temps de la compétition. Et certains d’entre-eux auront à coeur de regarder un maximum de rencontres en 4K, à condition de disposer des appareils compatibles. Pour eux, voici comment regarder la Coupe du Monde en 4K.

La chaîne beIN Sports 4K

Le meilleur moyen de ne rien louper de la Coupe du Monde 2022 et de profiter des matchs en 4K , c’est de s’abonner à beIN Sports. Dès aujourd’hui, la chaîne beIN Sports 4K (canal 105) est disponible sur la Freebox Pop et Delta (Payer Pop et Devialet), et bientôt sur la Freebox mini 4K. Les abonnés ont aussi la possibilité de passer par Oqee sur l’Apple TV ou les Smart TV Samsung pour y accéder.

L’abonnement à beIN sports est affiché à 14,99€/mois sans engagement. De quoi accéder aux 64 matchs de la compétition en direct, dont 36 matchs en exclusivité et tous les matchs de la France avec un accès aux magazines en direct, toute la journée.

myCanal via la Freebox Pop, Apple TV, Nvidia Shield, Fire TV et TV connectées

On le sait depuis fin octobre, Le canal évènement 4k de Canal+ retransmettra les matchs de beIN sports 4k durant l’ensemble de la coupe du monde. Les abonnés bénéficiant de beIN Sports dans leur offre ou de beIN Sports Connect, sont concernés. 56 matchs de la coupe du monde de la FIFA 2022 seront retransmis en 4K HDR avec un son Dolby Atmos sous réserve de détenir un appareil compatible, soit 40 matchs de la phase de groupe dont tous les matchs de l’équipe de France et l’intégralité des 16 matchs de la phase finale.

Pour en profiter, il faut toutefois disposer d’un appareil compatible comme le Player Freebox Pop (possibilité d’activer le HDR dans le menu pour que le flux soit HDR Dolby Vision 8.4), TV Connectée Sony, Samsung 2018 et+, LG 2019 et +, Hisense 2020 et +, Apple iOS/tvOS, Nvidia Shield TV et TV Pro, Amazon Fire TV (stick et Cube 4K).

TF1 4K sur les Freebox Delta, One, Pop et mini 4K

C’est fois c’est gratuit, le groupe TF1 diffusera les rencontres dont il détient les droits, soit 28 au total. Au programme, 100% des matchs de l’équipe de France, le match d’ouverture le dimanche 20 novembre, cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale, les demi-finales, le match de la troisième place et la finale. Pour les fans de ballon rond et l’Ultra-Haute Définition, une chaîné dédiée “TF1 4K” est à retrouver sur le canal 101 des Freebox Delta, One, Pop et mini 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox