BeIN Sports 4K débarque dès demain sur la Freebox, spécialement pour la Coupe du Monde

La Coupe du Monde c’est bien, mais en 4K c’est mieux !

La Coupe du Monde de football approche, et Free s’y prépare. L’opérateur intégrera en effet dès demain BeIN Sports 4K, la chaîne événementielle lancée à l’occasion de la Coupe du Monde. BeIN Sport diffusera l’intégralité des 64 matches sur ses différents canaux dont les meilleures affiches sur sa chaîne 4K. Cette dernière sera incluse sans supplément pour tous les abonnés à BeIN Sports.

BeIN Sport 4K sera donc disponible dès demain mercredi sur le canal 105 sur les Freebox compatible 4K c’est à dire la Freebox Delta et la Freebox Pop. Concernant la Freebox Mini 4K, elle proposera également la chaîne BeIN Sports 4K, mais pas dès le début de la compétition. Il faudra aussi disposer du débit nécessaire (au moins 15-20 Mibts/s) et d’un téléviseur compatible. Et rendez-vous le 21 novembre pour supporter l’Equipe de France (ou une autre !).

