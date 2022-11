Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent accéder gratuitement à de nombreux contenus exclusifs dans une offre française

A découvrir : Slash, l’offre de séries et documentaires de France Télévisions pour les moins de 40 ans. Disponible sur les Freebox mais aussi Molotov et myCanal.

Afin de séduire les 18-35 ans, France Télévisions a lancé en 2018 « Slash », un média numérique d’abord apparu sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux avant de s’exporter sur d’autres supports.

Beaucoup ne le savent pas, cette offre 100 % vidéo propose des séries (Cellule de rimes, La fille au Coeur de Cochon, Drag Race, Mental, SKAM France, Stalk, Last Man), documentaires, de l’animation, de l’humour, des portraits, et des interviews disponibles sur la plateforme France.TV. Cette dernière disponible dans les box des opérateurs et dans notamment dans le replay des Freebox.

Mais pas seulement. Depuis décembre 202, le service France.TV a fait son apparition sur Molotov et myCanal, rendant ainsi également accessible les contenus de Slash. De quoi accéder en mobilité au catalogue de plus en plus fourni de ce média vidéo de service public. Différentes thématiques sont traitées comme la sexualité, les discriminations, le corps, l’identité, l’engagement, la consommation et la vie connectée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox