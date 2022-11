Free annonce sa participation au Salon des Maires 2022 et vous invite à le rejoindre

Pour la deuxième année consécutive, Free participera du 22 au 24 novembre prochain au Salon des Maires 2022 à Paris Paris Expo – Porte de Versailles.

“Partenaire des collectivités locales et opérateur engagé dans la couverture numérique des territoires, Free sera présent une nouvelle fois cette année au Salon des Maires et des Collectivités Locales” a annoncé l’opérateur le 14 novembre.

Cette année, Free invite le public à participer à des conférences d’une durée de 30 minutes qui auront lieu chaque jour sur son stand (localisation). L’opérateur présentera ses offres B to B, Free Proxy, le déploiement de la fibre Free, mais aussi l’avancée du New Deal et ses engagements pour l’environnement. Il sera aussi question de la signature d’une convention de partenariat avec une association d’élus locaux, en présence de Thomas Reynaud, directeur général de Free. Le salon prendra place du 22 au 24 novembre, à Paris Expo – Porte de Versailles.