Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une vente privée Freebox débarque, des chaînes aussi, un bug important corrigé sur le player Pop

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a lancé de nouvelles chaînes sur Freebox TV, BFM Normandie, Tele Madrid, Correio da Manhã, Real Madrid TV (version espagnole), et beIN Sports 4K.

Le FAI a également ouvert la migration vers la Freebox Pop aux abonnés mini 4K. Plus d’infos…

Free lance une vente privée avec la Freebox Révolution à 14,99€/mois pendant 1 an puis 39,99€/mois avec 2 services SVOD inclus (Amazon Prime pendant 6 mois et Canal+ Séries pendant 1 an). L’offre est disponible jusqu’au 1er décembre sur le site d’ecommerce Veepee. Plus d’infos…

La fâcheuse erreur “Rash#5213” qui empêche de nombreux abonnés Freebox Pop de regarder la TV confortablement sur Oqee depuis septembre, est désormais de l’histoire ancienne. Le bug est enfin corrigé via le déploiement le 15 novembre d’une nouvelle mise à jour 1.8 d’Oqee sur le Player Pop et Android TV. Plus d’infos…

Free lance la sauvegarde automatique de photos pour ses abonnés Freebox sur iOS. Plus d’infos…

Nouveau : Il est désormais possible de créer des bouquets de chaînes favorites dans l’univers Canal+ de la Freebox. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free lance ses “Black Free Days” jusqu’au 29 novembre avec des promos sur 30 smartphones dans sa boutique en ligne. Plus d’infos…

Free Mobile met à jour sa carte de couverture officielle et lui donne un coup de polish. L’état du réseau au 1er novembre 2022 est désormais présenté. Selon l’ANFR, Free comptait à cette date 23 034 sites actifs en 4G et 16 152 sites actifs en 5G. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Après 7 ans d’existence, Face to Free n’est aujourd’hui plus disponible pour les abonnés Free. Lancé en février 2015, ce service permettait de recevoir l’assistance souhaitée et d’échanger avec un conseiller en visio par webcam. Plus d’infos…

Free confirme sa supériorité sur le fixe, les Freebox continuent de séduire. 78 000 nouveaux abonnés sur le fixe au troisième trimestre. Plus d’infos…

Free Mobile annonce des performances solides au 3e trimestre avec 184 000 nouveaux abonnés et passe la barre des 14 millions de clients. Plus d’infos…

L’opérateur couvre désormais plus de 87% de la population en 5G. Plus d’infos…

Free envoie un mail pour expliquer comment faire des économies d’énergie avec votre Freebox et votre mobile. Plus d’infos…

Ouverture de trois nouveaux Free Centers, Trignac dans le département de la Loire-Atlantique, à Brive-la-Gaillarde mais aussi à Beynost au nord-est de Lyon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox