Freebox Pop : Free corrige un bug important rencontré depuis 2 mois sur Oqee

Les abonnés Freebox adeptes d’Oqee sur leur Freebox Pop ou Delta Popo mais aussi sur Android TV, peuvent à présent regarder leurs programmes plus sereinement.

La fâcheuse erreur “Rash#5213” qui empêche de nombreux abonnés Freebox Pop de regarder la TV confortablement sur Oqee depuis septembre, est désormais de l’histoire ancienne. Ce message d’erreur s’affichait soudainement à l’écran des utilisateurs de façon intempestive peu importe la chaîne visionnée. De quoi donner du fil à retordre aux équipes d’Oqee qui ont d’abord investigué avant de trouver l’origine du problème. Près de deux mois plus tard, le bug est enfin corrigé via le déploiement le 15 novembre d’une nouvelle mise à jour 1.8 d’Oqee sur le Player Pop et Android TV;

Bonjour, une mise à jour de l’application OQEE by Free (version 1.8.0) est disponible et corrige le message d’erreur rash #5213. Pouvez-vous nous confirmer que le souci est bien résolu ? Merci par avance. — OQEE by Free (@OQEEbyFree) November 15, 2022

Pour déterminer l’origine de cette anomalie, l’opérateur a été demandé à des clients impactés des informations pour aider les développeurs dans leur analyse comme l’utilisation ou non d’un routeur ou relai WiFi autre que Free dans leur configuration réseau, ou encore la marque et le modèle de leur TV.

