Free va casser les prix de sa Freebox Révolution en lançant une nouvelle offre spéciale

Rendez-vous ce jeudi 17 novembre sur Veepee pour une nouvelle vente privée Freebox Révolution avec TV by Canal.

A l’approche des fêtes de Noël, Free dégainera ce 17 novembre à 19H, une nouvelle offre Freebox Révolution TV by Canal sur le site d’e-commerce Veepee. Il pourrait s’agir de la même promotion qu’en août dernier, à savoir un abonnement proposé à 9,99€/mois pendant 1 an , puis 39,99€. Le service SVOD Canal+Séries sera offert pendant 1 an et Amazon Prime pendant 6 mois.

Autre possibilité, l’opérateur pourrait également faire le choix d’une offre déjà proposée en février 2022, à savoir la Freebox Révolution avec TV by Canal à 19,99€/mois la première année mais avec les 3 premiers mois offerts.

