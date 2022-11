Freebox TV : arrivée de nouvelles chaînes et amélioration de 2 bouquets TV

De nouvelles chaînes ibériques débarques sur la Freebox.

De nouvelles chaînes viennent de rejoindre le bouquet Freebox TV. Celles-ci vont principalement intéresser les Freenautes lusophones et hispanophones puisqu’elles sont intégrées dans les bouquets idoines.

Voici la liste des nouvelles chaînes :

Tele Madrid, canal 522 de Freebox TV. Incluss dans le pack Espagnol

Tele Madrid est la principale chaîne de télévision régionale et généraliste de la communauté de Madrid, en Espagne. Tele Madrid diffuse des séries, des documentaires, des émissions de proximité, des jeux télévisés et des films. Elle accorde une place importante à l’actualité, qu’elle soit locale, régionale ou internationale, et retransmet certaines compétitions sportives des clubs madrilènes, tels que le Getafe CF et l’Atlético de Madrid.

Real Madrid TV (ESP), canal 530 – inclus dans le pack Espagnol.

Real Madrid TV est le seul endroit qui offre aux fans une couverture complète de l’actualité, des fonctionnalités exclusives, des interviews, des entraînements en direct, des conférences de presse, des aperçus de match, de l’action et des analyses de le plus grand club du monde.

Cette chaîne vient en plus de la version anglophone de Real Madrid TV, que Free commercialise à l’unité.

Correio da Manhã, canal 630 de Freebox TV. Incluse dans le pack Portugais

Correio da Manhãest une chaine portugaise privée généraliste avec un focus sur l’actualité du Portugal. Elle est issue du tabloïd portugais du même nom. Elle fait partie du top 5 des chaines les plus regardées au Portugal.

Pour accéder à ces nouvelle chaînes, il est nécessaire de redémarrer le Player de votre Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox