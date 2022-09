Lancement de 2 nouvelles chaînes sur Freebox TV : l’une gratuite et l’autre offerte durant 1 mois

Freebox TV accueille deux nouvelles chaînes dans son bouquet.

Deux nouvelles chaînes viennent de rejoindre Freebox TV, qui raviront les fans de foot et les habitants de Nouvelle Aquitaine. Pour bénéficier de ces nouveautés, il peut être nécessaire de redémarrer le Player de votre Freebox.

Le première est Real Madrid TV disponible sur le canal 173 de Freebox TV, au tarif de 2,99€/mois. Cette chaîne est le meilleur endroit pour les supporters du Real Madrid et les fans de football qui veulent être proches de toute l’action du plus grand club de football mondial. Les dernières nouvelles, les meilleures images des coulisses et les interviews les plus exclusives ne peuvent être trouvées que sur Real Madrid TV. La veille de chaque match du Real Madrid, nous diffusons 15 minutes d’entraînement en direct de la première équipe. Celles-ci sont suivies de conférences de presse en direct. Avant chaque match du Real Madrid, nous diffusons en direct la conférence de presse de l’entraîneur du Real Madrid avec une traduction simultanée en anglais.

A l’occasion du lancement sur Freebox TV, Real Madrid TV est en clair jusqu’au 31 octobre.

La deuxième est une chaîne locale gratuite nommée NA TV. Elle est disponible gratuitement sur le canal 952. Il s’agit d’une nouvelle chaîne de télévision régionale généraliste créée en 2022, et qui couvre l’actualité des 12 départements de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce nouveau média de proximité a pour ligne éditoriale : l’info, le sport et les débats. Vous ne manquerez rien de l’actualité politique, sportive, sociale, culturelle, économique, touristique, sociétal et environnementale grâce à une rédaction implantée sur le territoire et désireuse de privilégier le direct au cœur de l’événement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox