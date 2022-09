Free lance officiellement sa nouvelle application “Freebox – Mon Espace Abonné” sur iOS et Android

L’application “Freebox – Mon Espace Abonné” est désormais disponible pour tous les abonnés fixe de Free. Découvrez ses nombreuses fonctionnalités.

Les abonnés Freebox peuvent à présent gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone, mais aussi vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore partager et accéder à leurs codes Wi-Fi. Après le déploiement d’une version alpha puis bêta, Free lance aujourd’hui la version grand public de sa première application de gestion compte pour ses abonnés fixe.

Baptisée finalement “Freebox Mon Espace Abonné”, celle-ci vous offre également d’autres fonctionnalités comme le suivi de vos commandes, la mise à jour des coordonnées bancaires, le changement de mode de paiement mais aussi le choix du mode de réception de vos factures. Une rubrique assistance apporte des solutions en ligne tout comme le service Free Proxi également intégré, lequel vous permet de discuter avec un conseiller attitré par messagerie, d’utiliser un tout nouveau outil de diagnostic, ou encore de prendre un rendez-vous avec un technicien.

Les widgets de la page d’accueil vous donnent par ailleurs la possibilité de consulter votre dernière facture, accéder à vos informations Wi-Fi et au détail de votre offre. Il est également possible de demander un changement d’abonnement et de gérer vos options. Une application très complète en somme venant s’ajouter à Freebox Connect, Freebox Files et Freebox Home.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox