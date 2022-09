Free Mobile prévoit de lancer une application officielle pour ses 13,8 millions d’abonnés

La première application de gestion compte de Free Mobile est en cours de développement.

Après l’application “Freebox – Mon Espace Abonné” lancée aujourd’hui, Free prévoit de déployer une application de gestion de compte à destination de ses abonnés mobile. L’opérateur nous a confirmé le week-end dernier travailler actuellement sur une version dédiée, sans donner davantage de détails.

Espérée depuis 10 ans bien que jamais promise, cette future app viendra remplacer “Free Mobile – Mon Compte” retirée des magasins d’applications cet été à la demande de l’opérateur. “A la demande de la société Free Mobile et après plus de 8 ans d’existence des applications iOS et Android, je me vois contraint de les retirer des stores. Free a en effet décidé de ne plus poursuivre le contrat de licence que nous avions signé”, a annoncé le développeur.

Alors qu’attendre de la première application officielle Free Mobile ? Elle permettra en toute logique de suivre sa consommation d’appels, SMS, MMS et data sur iOS et Android, mais aussi d’accéder au hors-forfait, au détail des factures et à la messagerie visuelle. On peut aussi imaginer la possibilité de gérer les options et services associés aux lignes. Aucune date de lancement n’a été dévoilée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox