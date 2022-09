Free va intégrer le WiFi 6E dans les serveurs Freebox Delta rendus par les abonnés

Reconditionner et optimiser les serveurs Freebox Delta renvoyés par les abonnés en y intégrant le WiFi 6E, la bonne idée de Free.

Après Bouygues Telecom et Orange, Free a lancé le WiFi 6E courant juin en déployant une nouvelle version hardware du serveur de sa Freebox Delta. Si les nouveaux abonnés peuvent en bénéficier aujourd’hui sans surcoût, les anciens devront encore patienter.

Si des “solutions plus rapides” sont à envisager selon Xavier Niel pour proposer la Freebox Delta WiFi 6E à tous, l’opérateur entend également récupérer les anciens serveurs Delta rendus par les abonnés après une résiliation ou un changement de matériel afin de les transformer en server compatible WiFi 6E, a-t-on appris lors de Journée des Communautés Free le week-end dernier.

On le sait, la majorité des déchets générés par Iliad provient des équipements et des composants électroniques. Du coup, afin d’en limiter au maximum la quantité, Free a systématisé depuis de nombreuses années la réutilisation des Freebox et de tous les accessoires qu’il reconditionne dans des usines de Freebox en France ou en Europe avant d’être réattribués à d’autres abonnés. Le matériel défectueux est également mis en réparation dans ces mêmes usines et les composants ne pouvant être réutilisés, sont recyclés . En reconditionnant ses équipements, Free tend à sauvegarder l’utilisation de nouvelles matières premières, mais également, de maîtriser son empreinte écologique. Ainsi, un grand nombre de Freebox est reconditionné pour un nouvel usage par un autre abonné.

