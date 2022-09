Vente de M6 : si le dossier n’est pas réglé après octobre “ça va être difficile” selon l’Autorité de la concurrence

Après l’échec de la fusion avec TF1, le temps presse si Bertelsmann veut vendre M6 explique le président de l’Autorité française de la concurrence Benoît Coeuré.

Le dossier du moment dans le milieu de la télévision va devoir être réglé rapidement. Après avoir finalement renoncé à céder M6 à TF1, le groupe Bertelsmann veut tout de même vendre sa chaîne mais il ne dispose de pas beaucoup de temps, a prévenu mardi le président de l’Autorité française de la concurrence.

Alors qu’au moins trois offres de reprises sont actuellement à l’étude: une issue d’une alliance entre Xavier Niel et Mediaset, Daniel Kretinsky est également en course ainsi que Stéphane Courbit (Banijay, Betclic) associé à Rodolphe Saadé. L’autorisation de diffusion de la chaîne M6 sur la TNT doit être renouvelée en mai 2023 et la loi interdit, une fois cela fait, de revendre la chaîne pendant cinq ans. Non seulement l’Arcom devra se pencher sur le dossier, mais l’autorité de la concurrence également.

« Si l’opération ne nous est pas notifiée avant la fin octobre, ça va être difficile, et c’est dans tous les cas très tendu » explique le président de l’autorité. “Compte tenu de la taille des acquéreurs potentiels tels qu’ils ont été mentionnés dans la presse, la logique voudrait que cette opération soit examinée par la Commission européenne“, en charge de ce genre de problématiques à l’échelle de l’UE. Cependant, même si elle pourra décider de renvoyer le dossier vers la France, le processus génère des délais supplémentaires.

Source : Le Point

