Les internautes se lâchent sur les réseaux : le serveur de la Freebox Delta ne passe pas partout, sacrés techniciens fibre

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Le serveur Delta ne passe pas partout, celui de la Pop s’y serait mieux glissé !

La 5G peut aller très vite, celle-ci dépasse de 200 Mbits/s le record Free Mobile !

Décriés les techniciens fibre méritent aussi souvent le respect.

Mais parfois ils donnent de l’urticaire. Ce n’est plus un plat de nouilles, c’est un désastre. Difficile de faire pire.

Voilà l’armoire numérique @Paris_Habitat boulevard lefebvre Paris 15 et bien coupure incessante d’internet pic.twitter.com/zphDVaCmMJ — Jacques Witt (@JacquesWitt) September 23, 2022

Reef veut toujours écraser Free et s’arme de 5 ambassadeurs pour représenter la marque et d’en faire la promotion à outrance !

Vous savez qui sont ces 5 GOATS ? Ce sont nos nouveaux ambassareefs !!! 🤩

Le choix fut rude et relou (comme Free) mais nous y sommes arrivés ! 😅

Merci pour votre participation à tous 🫶 pic.twitter.com/62vEldE3AH — Reef ☎️ (@reef_telecom) September 27, 2022

