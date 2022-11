Free confirme sa supériorité sur le fixe, les Freebox continuent de séduire

Solide et stable, FAI annonce ce 15 novembre avoir recruté lors du troisième trimestre 78 000 nouveaux abonnés Freebox.

La logique se confirme. Classé haut la main par nPerf meilleur opérateur en matière de qualité de service sur les box, Free confirme aujourd’hui son rang de premier recruteur sur le fixe depuis le début de l’année.

Entre fin juin et fin septembre, le FAI a ainsi engrangé 78000 nouveaux abonnés sur le segment pour une base totale s’élevant désormais à plus de 7,126 millions de clients. Free progresse par rapport au second trimestre, période durant laquelle il a séduit 67 000 nouveaux clients. A titre de comparaison, Orange enregistre 47 000 ventes nettes sur ce segment.

Comme à l’accoutumée, cette marche en avant est tirée par une dynamique normalisée sur la fibre. Sur le segment, pas moins de 231 000 abonnements ont ainsi été souscrits lors du troisième trimestre, pas suffisant toutefois pour dépasser Orange et ses 293 000 ventes nettes. A fin septembre 2022, Free dispose au total de 4,44 millions d’abonnés FTTH.

Le FAI annonce dans le même temps 29,8 millions de prises raccordables à la fibre en France contre 28,6 lors du trimestre précédent. Le revenu moyen par abonné grimpe lui de 5 centimes en un an, à 33,5€/mois.

Thomas Reynaud, directeur général de Free a déclaré : « La période est pleine de contrastes. Nous n’avons peut-être jamais connu d’aussi bons résultats commerciaux mais également un contexte macroéconomique si incertain. Les prochains mois invitent à la prudence même si nos fondamentaux restent solides. Nous continuerons à investir dans nos réseaux et à recruter de nouveaux talents. Iliad est en ordre de marche, avec le souci permanent de nous améliorer, de toujours faire mieux, pour nous-mêmes, et pour nos abonnés. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox