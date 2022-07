Connexion internet fixe : les Freebox dominent sans partage à tous les niveaux au 1er semestre, la fibre de Free écrase la concurrence

Indétrônable, Free se classe en première position dans toutes les catégories du nouveau baromètre nPerf et sur quasiment tous les critères. Ses abonnés fibre frôlent la barre des 600 Mbits/s en débit moyen descendant.

Après être monté en 2021 sur la première marche du podium du baromètre des connexions Internet fixes en France d’nPerf, Free confirme lors du 1er semestre 2022. Mieux encore, le FAI voit un peu plus s’éloigner la concurrence dans son rétroviseur. Au cours des 6 premiers mois de l’année, les abonnés Free ont ainsi bénéficié des meilleures performances de l’Internet Fixe toutes technologies confondues, à savoir en ADSL, THD et fibre.

De manière globale, avec un débit moyen descendant de 264,24 Mb/s, montant de 178,26 Mb/s et un temps de réponse de 20,45 ms, Free totalise 162 098 nPoints, creusant ainsi l’écart avec ses concurrents, en particulier Orange relégué à 4500 points. “Cet écart avec l’opérateur historique est de nature à le conforter, à court et moyen terme. Orange, deuxième au classement général, connaît une bonne progression, toutefois moindre que celle de ses adversaires. Par exemple, Bouygues Telecom, qui reste troisième, affiche une tendance très encourageante qui est considérable en l’espace d’un semestre. SFR ferme une nouvelle fois la marche, mais est loin de décrocher grâce à une progression également significative”, résume nPerf.

Sur la fibre, Free poursuit son envolée sur les débits. “C’est sur la performance des connexions Fibre (FTTH) que nous nous démarquons démarque le plus nettement, avec des scores en forte hausse qui atteignent des niveaux inédits en France”, se félicite l’opérateur. Le débit moyen descendant de ses abonnés est désormais proche de 600 Mb/s (591,32 Mb/s) soit un débit en moyenne plus rapide de 115,25 Mb/s que le plus rapide de ses concurrents.

« Un seuil qualitatif est franchi », analyse nPerf, estimant que « jamais les internautes Français n’avaient profité d’une telle rapidité ». Les abonnés Free bénéficient également des meilleurs débits moyens montants. Pour la 1ère fois, un fournisseur d’accès dépasse la barre symbolique des 400 Mb/s avec une moyenne de 407,35 Mb/s. Sur la latence ses clients sont les seuls à bénéficier d’un temps de réponse en progression avec 12,60 ms. Néanmoins sur ce critère, Orange l’emporte avec 11,54 ms.

Sur l’ADSL, les progressions de score restent très modérées, Free remporte la course sur chacun des indicateurs, accompagné de Bouygues sur le download et la latence. En matière de débits montants, l’opérateur de Xavier Niel fait cavalier seul (0,63 Mbit/s).

A la question de savoir quel opérateur pourrait venir défier Free à l’avenir sur les performances fixes, l’équipe de l’outil de mesures de référence nPerf, a sa petite idée : “Nous étions habitués à une domination historique d’Orange sur le fixe, plus récemment rejoint par Free, qui aujourd’hui se place seul en tête. Mais, au vu des tendances mensuelles, on s’interroge : Bouygues Telecom ne nous réserverait-il pas un retournement de situation inédit ? En effet, depuis le deuxième trimestre 2022, ses courbes dans chaque indicateur semblent l’amener irrésistiblement vers la tête du classement, finissant même devant Free sur les débits en juin, tout en devancement Orange – fait remarquable – avec facilité.”.