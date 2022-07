Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : la Freebox se met en couple avec l’Apple TV, une innovation de Free fête ses 17 ans…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

19 juillet 2017 : Bouygues Telecom lance son offre 4G fixe améliorée

Quelques mois après avoir lancé sa box 4G, l’opérateur annonce le 19 juillet 2017 le lancement d’une 4G Box améliorée à ses nouveaux clients, soit un nouveau matériel, toujours fourni par Huawei qui embarque notamment le wifi 802.11ac, plus puissant, pour un débit toujours plus élevé au sein du foyer et des usages toujours plus fluides. Le nombre d’appareils connectables simultanément est désormais de 64. Une annonce réalisée à un moment stratégique, puisque l’opérateur présentait alors des résultats plus que prometteurs pour son offre de 4G fixe.

19 juillet 2016 : SFR propose la box Plus

Toujours plus pour les abonnés SFR ! L’opérateur lançait ainsi il y a 5 ans sa box Plus, disponible pour tous les nouveaux abonnés fibre mais aussi en migration. En plus de son nouveau design, elle proposait ainsi un débit allant jusqu’à 1 Gbps, un WiFi plus puissant, le tout pour 5€ de location par mois, en plus des offres de SFR compatibles.

20 juillet 2021 : l’Apple TV proposée en boîtier principal et en multi TV chez Free, une première en France

C’était la grande surprise de l’été 2021. Alors que beaucoup de Français se faisaient dorer la pilule sur les plages, Free a dégainé une nouvelle offre à destination de ses nouveaux et actuels abonnés Freebox Pop et Delta. Il leur est depuis possible de choisir comme player au choix l’Apple TV 4K dernière génération de la marque à la pomme . Le tout à “prix Free” (2€/mois pendant 48 mois au lancement), inédit en France. Quelques mois plus tard, l’opérateur a revu sa promotion à la baisse, mais il est toujours possible de faire des économies.

20 juillet 2005 : l’upload des abonnés non-dégroupés passe un cap

Certains s’en souviendront tant ce fut une bonne nouvelle pour quelques abonnés. En effet, dès le 20 juillet 2005, Free a annoncé les Français équipés d’une Freebox mais habitant en zones non dégroupées ont vu leur débit ascendant atteindre enfin le mégabit (très exactement 1024 kbit/s), soit le même upload que ceux situés en zone dégroupées, bénéficiant de l’offre Triple Play de l’opérateur de Xavier Niel. Notons qu’à l’époque, le débit pour ces abonnés pouvait atteindre jusqu’à 10 Mbps. Heureusement, la fibre a fait bouger les choses depuis.

21 juillet 2005 : Free, premier opérateur à lancer une offre de radio sur ADSL

Une innovation assez surprenante. Free lançait il y a 17 ans de cela le premier bouquet de radio opérant sur l’ADSL. Une vingtaine de stations accessible pour tous les abonnés dégroupés, peu importe la version de la Freebox, le tout sans surcoût. Il suffisait à l’époque d’aller sur la mosaïque ou sur le canal 33. Depuis le 21 juillet 2005, l’offre s’est étoffée bien sûr et l’accès est facilité, avec par exemple un onglet dédié sur la Freebox Delta.

21 juillet 2011 : Free et France-Télécom signent un accord pour le déploiement de la fibre

Un accord très important entre l’opérateur historique (qui se nommait encore France-Télécom) et celui de Xavier Niel pour le déploiement de la fibre optique. En effet, dans les zones AMII et en général en dehors des zones très dense, Free pouvait dès le 21 juillet 2011 investir à hauteur des lignes nécessaire pour le déploiement de la fibre optique sur une soixantaine d’agglomérations, qui représentait 5 millions de foyers. Un grand pas en avant !