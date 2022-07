Orange booste gratuitement la data du forfait mobile de certains abonnés

Plus de gigas pour les abonnés à deux forfaits 5G et une offre 4G d’Orange, et ce toujours au même prix.

Orange et Free Mobile à contre-courant de SFR et Bouygues Telecom. Dans le cadre de l’enrichissement sans surcoût de certaines de ses offres mobiles, appliqué début juin dans sa boutique, Orange informe actuellement ses abonnés actuels d’une augmentation identique de la data incluse dans leur offre, de quoi les satisfaire. Dans le mail envoyé à cet abonné, l’opérateur historique annonce un gain de 20 Go, soit une enveloppe de données à consommer en 5G de 140 Go contre 120 Go jusqu’à présent.

Du côté des offres 5G sans engagement d’Orange, le forfait 120 Go est quant à lui passé à 140 Go, tout en bénéficiant d’une baisse du tarif appliqué la première année, lequel passe de 20.99€ à 17.99€/mois. Côté 4G, le forfait initialement à 70 Go grimpe à 80 Go, toujours au même prix. A noter que les offres avec un engagement de 24 mois incluant un mobile à prix compétitif, bénéficient elles aussi d’un gain de data sans hausse tarifaire.

Après avoir parfois suivi les pratiques dérangeantes de SFR et Bouygues Telecom visant à augmenter le prix du forfait de leurs abonnés en échange de plus de data par exemple, Orange semble aujourd’hui tendre vers la stratégie de Free Mobile, seul opérateur à n’avoir jamais augmenté ses tarifs depuis son lancement, il y a 10 ans.