Iliad-Free : “une croissance qui se renforce dans un contexte volatile”

Malgré un contexte économique difficile, Iliad affiche au troisième trimestre la meilleure croissance parmi le top 15 des groupes Télécom en Europe.

Sur sa lancée des trimestres précédents, Iliad enregistre au 3ème trimestre “de très bonnes performances commerciales et une croissance soutenue de son chiffre d’affaires dans chacune de ses géographies”, annonce-t-il ce 15 novembre lors de la publication de ses résultats commerciaux et financiers. Et d’ajouter : “en dépit d’un contexte économique complexe et volatile en Europe impactant à la hausse les coûts d’énergie et d’approvisionnement notamment, nous affichons des résultats financiers solides et un levier financier maîtrisé”.

Dans le détail, son chiffre d’affaires grimpe de 8,1% au 3ème trimestre. Les ventes progressent de 7,5% en France, de 15% en Italie et de 2,5% en Pologne. Cela permet au groupe de Xavier Niel de rééditer sa performance du 2e trimestre, à savoir être une fois de plus l’opérateur avec la plus forte croissance en Europe parmi le top 15 des groupes Télécom.

En Italie, dans un contexte très concurrentiel, 261 000 nouveaux abonnés nets ont souscrit à l’une des offres mobiles d’Iliad ce qui lui permet de conserver sa position de leader en termes de recrutement de nouveaux abonnés pour le 18ème trimestre consécutif. Sur le fixe, l’opérateur annonce 86 000 abonnés Iliadbox au compteur à fin septembre. “L’augmentation du nombre de prises Fibre commercialisables en 2023 viendra renforcer la dynamique commerciale”, explique-t-il.

En Pologne, le rapprochement entre Play et UPC, effectif depuis le 1er avril, commence à produire ses premiers effets avec une “accélération des recrutements nets d’abonnés forfaits (+ 106 000). Sur le segment du Fixe, le Groupe a enregistré une bonne performance avec 54 000 nouveaux abonnés nets”.

Tous les feux restent donc au vert pour Iliad. Son directeur général, Thomas Reynaud s’en félicite tout en mettant ces performances successives en perspective : “nous n’avons jamais connu d’aussi bons résultats commerciaux mais également un contexte macro-éco si incertain. Nous continuerons à investir dans les réseaux et recruter de nouveaux talents. En ordre de marche pour faire toujours mieux pour nos abonnés.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox