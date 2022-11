Free Mobile annonce des performances solides au 3e trimestre et passe la barre des 14 millions d’abonnés

Free Mobile publie ce 15 novembre ses résultats pour le troisième trimestre, l’opérateur annonce le gain de 184 000 nouveaux abonnés.

Des performances solides au troisième trimestre qui confirment le retour au premier plan de Free Mobile. Depuis le début de l’année, la machine a recruter des abonnés ne connaît pas de baisse de régime. Premier recruteur lors des trois premiers mois de l’année puis second lors des trois suivants, l’opérateur annonce aujourd’hui avoir engrangé 184 000 nouveaux abonnés lors du troisième trimestre contre 212 000 pour Orange, en attendant le résultat des autres rivaux.

La montée en gamme de Free Mobile se poursuit avec le gain de 277 000 nouveaux abonnés nets 4G/5G. Dans le même temps l’opérateur perd 97 000 abonnés à son forfait 2€ comme à chaque exercice. Malgré tout, un nouveau cap est franchit, 14 millions d’utilisateurs disposent aujourd’hui d’une carte SIM Free Mobile.

“Ces performances sont le fruit d’un positionnement rapport qualité prix reconnu depuis de nombreuses années et faisant de la marque Free une des marques les plus fortes en France, et d’une amélioration continue de la qualité de service reconnue par nPerf au 1er semestre et dernièrement par l’ARCEP”, a commenté l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox