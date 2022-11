Une nouvelle chaîne française débarque dans le bouquet basic de la Freebox

Une nouvelle déclinaison de BFM TV est disponible sur Freebox TV.

La première chaîne d’information en continu en France poursuit sa régionalisation face à France 3, en lançant sa 10e déclinaison le 28 septembre dernier. Baptisée BFM Normandie, celle-ci vient d’arriver dans le bouquet basic (donc incluse pour tous les abonnés) de la Freebox, sur le canal 906.

Cette nouvelle chaîne couvre l’information de cette région de l’ouest de la France et vient s’ajouter aux 9 autre chaînes locales du groupe de Patrck Drahi, à savoir BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI et BFM Alsace, ou encore trois autres déclinaisons à Toulon, Nice et Marseille, toutes disponibles sur la Freebox

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox