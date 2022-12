Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement d’une offre pour les abonnés Freebox fidèles, l’opérateur déploie de nombreuses mises à jour

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Nouveau : Free permet à ses abonnés Freebox d’acheter une Smart TV Samsung 4K en crédit gratuit et en promo. Seuls les clients avec au moins 14 mois d’ancienneté y ont droit. Mais est-ce une bonne affaire ? Réponse, oui, on vous explique pourquoi.

Free lance une mise à jour 4.7.2 Server des Freebox Révolution, Mini 4K, One, Delta et Pop. Un correctif a été notamment apporté concernant un problème d’activation et de désactivation de la 4G sur le Server Freebox Delta. Plus d’infos…

Une nouvelle plateforme de SVOD dédié au cinéma pour les enfants est à présent disponible directement sur la Freebox, il s’agit de Benshi. Une promo est en cours, l’abonnement est affiché à 1€ /mois durant 3 mois puis 4,99€/mois . Plus d’infos…

Free prolonge son offre spéciale Freebox Révolution avec une réduction de 5€/mois à vie jusqu’au 14 décembre. Plus d’infos…

Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : deux nouvelles chaînes gratuites à découvrir sur Pluto TV (Pluto TV K-Pop, Christmas Songs). Plus d’infos…

Freebox Connect : des nouveautés arrivent sur Android (la config DHCP, les redirections de port ou le Wake on LAN ». Sur iOS, une nouvelle mise à jour apporte les notifications pour Free Proxi.

Free lance deux nouveautés sur Oqee dans sa version iOS. Deux nouveautés sont au programme, à savoir une nouvelle présentation des enregistrements dans l’onglet Ma Liste et l’indication des coupures pub dans la barre de progression pour les replays MYTF1 et france.tv. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 8 jeux PC gratuits à récupérer dont un monument du genre. Plus d’infos…

Free améliore son application Freebox – Espace abonné sur Android. Comme pour la dernière version déployée sur iOS, les développeurs annoncent ainsi avoir revu le formulaire de satisfaction client de Free Proxi, mais également avoir apporté des améliorations des performances globales de l’application. De plus, des bugs ont été corrigés. Plus d’infos…

Free : l’application Freebox Home se met à jour pour tous les abonnés Delta sur iOS. Parmi les améliorations, le parcours d’ajout d’une Freebox a été optimisé. Il est aussi possible d’accéder désormais au tout nouveau site d’assistance dédié aux abonnés Freebox Delta pour la maison connectée, accessible depuis “Paramétrer mon système” puis “Assistance”. Des corrections à divers bugs et crashs ont été apportées. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Plus aucune manipulation n’est dorénavant nécessaire. L’option (gratuite) 5G est désormais activée par défaut sur tous les forfaits”Free 5G” y compris pour les anciens abonnés qui ne l’avaient jamais activé. Elle est également activée par défaut pour tous les nouveaux abonnements”, annonce ce 30 novembre l’opérateur. Plus d’infos…

Les abonnés Free Mobile Réunionnais bénéficient à présent de la 4G+ en roaming dans 172 pays. Plus d’infos…

Free met à jour sa liste de smartphones compatibles VoWiFi et VoLTE, certains anciens modèles sont abandonnés (OnePlus 7). Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Abonnés Freebox : comment accéder au nouveau service Paramount+ ? Plus d’infos…

Jaguar Network range toutes ses activités sous la bannière de Free Pro qui passe le cap des 30 000 clients. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox