Abonnés Freebox : comment accéder au nouveau service Paramount+ ?

Player Pop, mini 4K, Apple TV, Prime Video ou encore l’Univers Canal+, voici les différents moyens d’accès à Paramount+ proposés aux abonnés Freebox.

C’est le grand jour pour Paramount+, le service e SVoD américain est à présent disponible dans l’Hexagone. Si pour l’heure, Orange est le seul FAI à distribuer la plateforme en direct sur ses box, cette dernière est disponible sur de nombreux supports. Pour les abonnés Freebox désireux de découvrir Paramount +, voici les différentes possibilités.

Freebox Pop et mini 4K et Apple TV

Tournant sous Android TV, les players Pop et mini 4K permettent de télécharger directement Paramount+ via le Google Play Store. L’abonnement est affiché à 7,99€/mois avec un essai gratuit de 7 jours. Les abonnés Bbox de Bouygues Telecom peuvent également y accéder.

Les abonnés Delta Pop ou les autres clients du FAI ayant opté pour l”Apple TV comme boîtier TV principal ou en multi-TV peuvent également profiter de ce nouveau service de SVOD via l’App Store. Après souscription, ils pourront accéder via l’application aux productions originales Paramount+, à des films et des programmes à succès couvrant tous les genres provenant des labels et studios reconnus mondialement de Paramount, notamment Showtime,CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et Smithsonian Channel.

L’univers Canal+

Un autre moyen d’accès existe pour les abonnés Freebox désireux d’utiliser leur décodeur, il s’agit de l’Univers Canal+ en se rendant sur le corner de la chaîne Paramount+.

Plusieurs offres Canal incluent la plateforme comme la série limitée Canal+, Disney+, Paramount+ lancée ce matin, mais aussi l’offre Canal+ Ciné Séries avec engagement sans engagement ou encore l’abonnement Friends & Family avec et sans engagement. Pour ces clients, l’accès via myCanal est rendu possible.

Prime Video

Inclus dans l’abonnement Freebox Delta, offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution, Prime Video permet d’accéder facilement depuis ce 1er décembre à Paramount+ via Amazon Channels.

Téléviseurs connectés, smartphones etc

Enfin, d’autres appareils sont compatibles avec Paramount+, comme les boîtiers Android TV, Téléviseurs connectés, smartphones Android, Chromecast, iPhone, navigateurs, Fire TV, et Roku. L’abonnement à Paramount permet trois écrans simultanés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox