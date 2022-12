Données mobiles : vers une multiplication du trafic par 4 en six ans

Les usages explosent et la consommation sur le réseau mobile aussi, Ericsson explique que le trafic vidéo va être quadruplé d’ici 2028.

Une augmentation constante à l’échelle mondiale. D’après le dernier rapport de l’équipementier télécom Ericsson sur le trafic mobile mondial, les opérateurs vont devoir gérer une énorme croissance des données transitant sur leurs réseaux mobiles.

D’après les projections, le volume de données va plus que tripler en six ans, passant de 90 milliards de milliards de bits à 324 milliards de milliards en 2028. Une hausse n’étant pas réellement corrélée avec le déploiement de la 5G, selon Franck Bouétard d’Ericsson France mais porté avant tout par la numérisation du travail et des loisirs. En effet, c’est avant tout la vidéo qui va exploser.

En effet, avec une présence de plus en plus importante sur les réseaux sociaux, c’est davantage YouTube, TikTok, Instagram ou même Facebook qui représentent une énorme hausse à l’échelle mondiale plutôt que Netflix et compagnie. Une observation assez différente de ce que l’Arcep a pu relever dans l’Hexagone. Selon Ericsson, ces quatre acteurs sont à l’origine de 35 à 80% du trafic vidéo selon les divers opérateurs tandis que le streaming ne dépasse jamais 30%.

Une étude qui pourra apporter du grain à moudre lors de la prochaine concertation européenne prévue en 2023 pour la contribution des géants du net au développement et à l’entretien des réseaux télécoms. Le fait que quelques acteurs représentent la majorité du trafic est en effet l’argument principal des opérateurs réclamant que ceux-ci mettent la main au portefeuille.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox