Un nouveau service de SVOD est disponible sur la Freebox, avec une grosse promo pour son lancement

Une nouvelle plateforme de SVOD qui propose “le meilleur du cinéma enfant” est désormais disponible directement sur la Freebox.

Benshi vient de faire son arrivée dans le Vidéo-Club de la Freebox, et propose du cinéma pour les plus petits. Pour son lancement, une jolie promotion est proposée puisque l’accès en illimité à tous les contenus est à 1€ /mois durant 3 mois puis 4,99€/mois . L’abonnement est sans engagement, vous pouvez donc résilier au bout des trois mois si vous ne souhaitez que profiter de la période promotionnelle. Attention cette offre n’est valable que jusqu’au 10 décembre.

La plateforme se définit comme “100% Cinéma, 100% jeunesse” avec plus de 250 films disponibles, à destination des enfants de 3 à 11 ans. En jetant un oeil à la programmation, on peut y voir une grande variété de films, allant de l’animation française poétique avec Azur et Asmar ou Kirikou et la sorcière aux indémodables classiques comme Popeye, amis aussi de l’animation japonaise comme Lettre à Momo. Si l’animation y est très présente, certains programmes en live action sont également de la partie. Une catégorie “Familial” est même proposée, pour des films que vous pourrez regarder avec votre enfant sans crainte de vous ennuyer.

Pour découvrir cette nouvelle plateforme de SVOD, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Vidéo Club” ou “Vidéo à la demande” suivant le modèle de votre Freebox.

