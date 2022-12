Xavier Niel réfléchit à candidater pour les fréquences de TF1 ou M6 mais un obstacle demeure

Le holding de Xavier Niel, NJJ Médias, s’est exprimé devant le collège de l’Arcom au sujet du renouvellement des fréquences de TF1 et M6. Une candidature n’est pas exclue mais il faudrait plus de temps.

Un nouvel entrant pourrait venir rafraîchir le paysage audiovisuel français selon NJJ. Maxime Lombardini, vice-président d’Iliad et l’avocat François Sureau représentaient le holding de Xavier Niel devant le régulateur de l’audiovisuel dans le cadre d’une consultation sur l’avenir des fréquences attribuées à TF1 et M6 pour qui l’échéance arrive en mai.

Pour l’heure, une candidature n’est pas décidée du côté de Xavier Niel. Les délais actuels sont jugés trop courts pour monter un dossier crédible et il faudrait attendre mi-février pour établir des négociations correctes avec les producteurs. Dans le cadre d’une candidature, Maxime Lombardini s’est voulu rassurant notamment concernant les conséquences pour les salariés : « on serait très attentif aux mesures d’accompagnement du monde de la création et des personnels », de quoi éviter “un traumatisme brutal“. Pour l’heure, NJJ “attend l’appel à candidatures avant de se décider“.

Les représentants de NJJ n’y sont cependant pas allés de main morte au sujet des chaînes utilisant actuellement les fréquences. Ces dernières “proposent souvent les mêmes programmes depuis des années, […] innovent mais dans un esprit de sécurité et […] ont largement perdu les jeunes ” assénait hier Maxime Lombardini devant le collège de l’Arcom. Il n’a par ailleurs pas caché les avantages que représenterait un nouvel entrant sur ces fréquences : “on peut imaginer une offre délinéarisée beaucoup plus forte que ce qui se fait aujourd’hui” affirme-t-il, tout en recherchant “un peu moins la rentabilité maximale et investir dans la création“.

Le vice-président d’Iliad arguait également qu’un nouvel entrant permettrait “d’offrir des relations de confiance avec les producteurs indépendants et de moins privilégier la production interne“. Un sujet assez brûlant dans le secteur, les fréquences des canaux 1 et n’ayant pas été attribués par un appel à candidature depuis 1986.

Source : Les Echos

