Jaguar Network by Free Pro : “la notoriété de Free agit comme un accélérateur de particules”

Free Pro devient le vaisseau amiral d’Iliad sur le marché des entreprises avec le rassemblement de toutes les solutions Cloud et télécoms de Jaguar Network à destination des grandes groupes.

Jaguar Network accélère son ascension en devenant le 30 novembre Jaguar Network By Free Pro. L’opérateur B2B (Free Pro) rassemble désormais toutes “les solutions Expert de Cloud, de Télécom, les services managés ainsi que ses offres packagées” de Jaguar Network rachetée en 2019 par Iliad, a fait savoir l’entreprise marseillaise spécialisée dans les technologies cloud qui s’adresse notamment aux grands comptes. L’objectif

“La notoriété de Free agit aujourd’hui comme un accélérateur de particules”, soutient aujourd’hui Jaguar Network by Free Pro dans une vidéo aux airs futuristes sur son compte Twitter. Le groupe dispose aujourd’hui de neufs sites en France, articulés autour d’un nouveau siège social de 7000 m² à Marseille. De nouveaux locaux ont ouvert leurs portes à Paris de quoi compter 500 aujourd’hui collaborateurs.

Jaguar Network accélère son ascension et devient Jaguar Network By Free Pro. 🚀 L’entreprise @FreePro rassemble désormais toutes ses solutions Expert de Cloud, de Télécom, ses Services Managés ainsi que ses Offres Packagées. 💫#FreePro #JaguarNetworkByFreePro pic.twitter.com/V2D8ceTWHv — Jaguar Network by Free Pro (@Jaguar_Network) November 30, 2022

Si Free Pro a pour ambition de révolutionner le marché B2B en séduisant les TPE et PME, l’entité unifiée a lancé en parallèle une offre premium baptisé Jaguar Network by Free Pro afin de proposer des solutions dites Xper Cloud et télécoms auprès des ETI et grands groupes. Pour l’heure l’opérateur compte 1000 grands clients sur un parc total de 30 000 entreprises clientes.

Après 18 mois d’existence, Free Pro poursuit son implantation sur le marché avec 25 % de croissance en 2022, son chiffre d’affaires devrait avoisiner les 100 millions d’euros cette année.

Denis Planat, directeur général de Free Pro a déclaré à cette occasion : « Dans un marché concurrentiel où les offres sont très complexes, Free Pro a pour vocation d’apporter de la simplicité, de l’innovation et de la proximité. La société rend accessibles les solutions sécurisées les plus performantes aux entreprises et aux collectivités publiques au travers de solutions simples, innovantes et au meilleur prix avec un accompagnement de qualité. »

Fondé en 2001, Jaguar Network a développé des offres spécifiques pour les grandes entreprises avec comme maîtres-mots “qualité, innovation et proximité”. Ce changement de nom a pour objectif d’affirmer encore un peu plus l’ambition de Free pro sur le marché B2B. L’objectif affiché est “d’apporter des réponses différentes pour lever les freins à l’adoption des technologies au sein des organisations, frein financier, frein lié aux compétences humaines ou encore frein lié à la complexité de déploiement.”

Fort de son savoir-faire, de sa capacité d’innovation et de ses infrastructures, Iliad souhaite devenir un nouvel opérateur national de référence capable d’accompagner la transformation numérique des entreprises françaises, afin de renforcer leur compétitivité. Dans son plan Odyssée 2024, l’opérateur s’est donné comme objectif 4 à 5% de part de marché sur le marché entreprise à horizon 2024 et 400 à 500 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox