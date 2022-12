Freebox Révolution et mini 4K : les Femtocells ne fonctionnent plus chez certains abonnés, Free annonce travailler dessus

Depuis le début de la semaine, certains abonnés se retrouvent privés de Femtocell. Une correction est en cours.

Plusieurs témoignages font état d’un arrêt de fonctionnement des boîtiers Femtocell sur Freebox Révolution et mini 4K. Un souci gênant observé depuis la dernière mise à jour des Server Freebox, mais ce n’est pas lié affirment les développeurs.

En effet, sur le bugtracker de l’opérateur des messages ont été postés à ce sujet faisant état d’un problème assez récurrent et le développeur Thibault est venu apporté une note d’espoir. Il explique ainsi que le problème n’est pas lié au firmware mais que “la résolution est en cours”. Il faudra donc faire preuve d’encore un peu de patience. Vous pouvez suivre la résolution du problème sur cette page.

Qu’est ce que la Femtocell ?



(Ci-dessus, le Femtocell sur la Freebox Révolution)

La technologie Femtocell permet d’améliorer la couverture réseau mobile pour les communications voix, mais également pour la data (en 3G, voire en 4G depuis 2015). Il s’agit, pour faire simple, d’une extension du réseau mobile grâce au réseau fixe haut débit. La technologie est directement intégrée à la box de l’opérateur ou proposée sous la forme d’un boitier à raccorder en Ethernet ou d’une clé USB, ce qui rend sa mise en œuvre accessible.

Destinée à une maison ou à une entreprise, la couverture Femtocell se traduit par un signal de faible puissance. En fonction de l’opérateur, le nombre de connexions peut être limité ou non. Chez Free, il n’y pas de limite. Lorsqu’ils sont dans la zone de couverture, les usagers basculent automatiquement sur le réseau Femtocell.

Parmi les avantages, on peut citer la meilleure couverture réseau, qui améliore les débits et évite d’avoir un téléphone se vidant de sa batterie en recherchant souvent le signal. Par rapport à une liaison à un point d’accès Wi-Fi, la liaison Femtocell permet également de faire transiter des appels et SMS. Côté inconvénients, on peut citer la consommation énergétique supplémentaire due à l’appareil ou, pour les tatillons concernant la vie privée, la localisation immédiate d’un usager. Pour éviter les abus, enfin, des mécanismes sont prévus pour pouvoir limiter le fonctionnement du Femtocell à un seul endroit et empêcher l’usage à l’international.

