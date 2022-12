Abonnés Freebox : découvrez la nouvelle plateforme de SVOD Paramount+, un service tout en simplicité

Un nouveau challenger vient de s’installer dans le milieu de la SVOD avec les contenus d’un studio emblématique de cinéma. A quoi ressemble Paramount+ ? Univers Freebox l’a testé pour vous.

Êtes-vous tentés par Paramount+ ? La plateforme vient de voir le jour aujourd’hui et propose de nombreux contenus pour les fans de série et de films. Elle est disponible sur de nombreux supports et proposée avec une période d’essai de sept jours pour la découvrir. Que vaut cependant son interface ? Univers Freebox l’a essayé pour vous.

Notre test a été réalisé sur l’Apple TV 4K (2020) proposée par Free à ses abonnés. Des différences peuvent émerger selon l’outil depuis lequel vous l’utilisez, notamment sur navigateur.

Une plateforme épurée

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’on est face à une interface qui va au plus simple. En effet, une fois la connexion passée et votre profil sélectionné (vous avez directement l’opportunité d’en créer plusieurs), vous pourrez ainsi accéder à la page d’accueil.

Comme sur la plupart des plateformes de streaming, les contenus phares sont mis en avant via un bandeau occupant la majorité de l’écran. Un simple clic sur “OK” vous permettra d’accéder à la page du programme, mais vous pouvez également les faire défiler avec les touches directionnelles de votre télécommande. Un autre bandeau en dessous vous permettra de trier selon la plateforme sur laquelle votre contenu est diffusé : les exclusivité Paramount+, Showtime, Comedy Central, MTV…

Si vous continuez à faire défiler vers le bas, les habituelles catégories éditorialisées seront de la partie ainsi que les contenus que vous avez déjà lancé et la liste des programmes en attente. Une interface assez sommaire donc pour une page d’accueil efficace. En cliquant sur la flèche gauche de votre télécommande vous pourrez accéder à l’onglet de recherche, ainsi qu’à un tri par type de programme : film et séries.

Cependant, une fois cette dernière sélectionnée, oubliez l’éditorialisation : vous retrouvez directement une page vous proposant de nombreux programmes. Certes, vous pouvez les trier par catégories via un bandeau situé en haut de votre écran, mais la liste complète pourra rebuter ceux cherchant une expérience de navigation plus simple.

Mais que se passe-t-il lorsque vous lancez un programme ? Une fois votre choix fait, vous pouvez donc cliquer sur l’affiche et arriver sur la page dédiée à votre contenu. Vous pouvez bien sûr le lancer d’un simple clic ou l’ajouter à votre liste grâce à une petite icône “+” située juste à côté du bouton dédié au visionnage. Un bref synopsis vous est proposé et vous pouvez également accéder à la liste des épisodes, une section “à propos” ou bien chercher des programmes similaires.

Le player vidéo pour sa part ne s’embarrasse pas de fioritures. Une bande vous fera suivre la progression de votre programme, dans lequel vous pourrez naviguer directement depuis votre télécommande en avançant, reculant ou en mettant en pause depuis le pavé directionnel. Une icône avec un haut parleur vous permet de changer de piste audio et de régler d’autres paramètres sonores et un autre bouton gère les sous-titres.

Une rubrique “Infos” est également proposée en cliquant sur la flèche “bas” de votre télécommande si vous avez perdu le fil du visionnage.

Si une rubrique “paramètres” est également de la partie, elle ne sera pas très utile sur un décodeur puisqu’elle vous invite à régler tout ce que vous souhaitez (paramétrages de comptes, contrôle parental…) depuis la version navigateur de Paramount+.

Verdict : un service très simple à utiliser

La plateforme de SVOD est difficilement critiquable en tant que tel puisqu’elle propose toutes les bases d’un bon service de streaming. Le seul manque pourrait être une éditorialisation des contenus pouvant être plus poussé, le reste de l’expérience s’est avéré agréable et assez intuitif pour peu que l’on ait déjà eu un service de streaming devant soi. La force de la plateforme réside avant tout dans ses contenus, l’interface n’a donc pas vraiment besoin d’être complexifiée outre-mesure.

