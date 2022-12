Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : deux nouvelles chaînes gratuites à découvrir sur Pluto TV

La musique est à l’honneur en ce mois de décembre sur Pluto TV, avec une chaîne dédiée à l’ambiance des fêtes et une autre centrée autour de la musique Pop de Corée du Sud.

Le service AVOD de Paramount Global continue d’enrichir son catalogue avec des flux thématiques. Après en avoir ajouté huit durant le mois de novembre, Pluto TV commence le mois avec deux nouveaux canaux dédiés à de la musique.

La plateforme propose en effet désormais une chaîne dédiée aux chansons de Noël, de quoi se mettre dans l’état d’esprit avant le réveillon avec de multiples clips défilant tout le long de la journée. Vous pouvez la retrouver dans la rubrique spéciale dédiée à Noël sur Pluto TV, aux côtés d’une chaîne de feu de cheminée, d’une dédiée aux illuminations de Noël et à un calendrier de l’Avent vous proposant chaque jour une sélection de vos séries préférées.

La deuxième chaîne s’intéresse à un phénomène musical difficile à ignorer venu de Corée du Sud. En effet, Pluto TV K-Pop (Korean Pop) vous propose des playlist, des séquences exclusives de concerts en direct ainsi que des clips et des interviews des plus grands artistes de K-Pop.

Plateforme gratuite financée par la publicité, Pluto TV propose aujourd’hui 120 chaînes en France et près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphones, tablettes, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox