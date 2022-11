Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : 8 nouvelles chaînes vont débarquer ce mois-ci gratuitement sur Pluto TV

Fans de Alerte Cobra, Un Gars Une fille ou encore de Détective Conan et de Mariés Deux Enfants, jetez-vous sur Pluto TV dès ce mois de novembre.

Plateforme gratuite financée par la publicité, Pluto TV propose aujourd’hui plus de 100 chaînes en France et près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphones, tablettes, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Très régulièrement, ce service AVOD de Paramount Global enrichit son catalogue en ajoutant de nouveaux flux thématiques. Ce sera une nouvelle fois le cas durant le mois de novembre, puisque 8 nouvelles chaînes sont en approche. Certaines sont dédiées à des séries cultes et d’autres à Noël ou à l’humour. Pluto TV dévoile la calendrier :

04/11: Alerte Cobra

07/11: Le retour de Telenovelas !

11/11: Détective Conan

14/11: Montreux Festival

15/11: Mariés Deux Enfants

18/11: Un Gars Une Fille

25/11: Feu de Cheminée

25/11: Illuminations de Noël

Une raison de plus pour rester confortablement sur son canapé. 🛋️

Découvrez les titres et nouveautés à ne pas manquer ce mois-ci sur Pluto TV ! pic.twitter.com/ZW0mpeiiah — Pluto TV FR (@plutotvfr) November 2, 2022

