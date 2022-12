Réseau de distribution de Free : on fait le point sur toutes les nouveautés de novembre

Dans l’optique de compter 200 boutiques en 2023, Free enchaîne les inaugurations de Free Center. L’occasion de passer en revue sa communication durant le mois novembre.

Pour une meilleure proximité avec ses abonnés et les prospects, Free améliore continuellement son réseau de distribution en quadrillant de mieux en mieux le territoire. Après une pause en octobre, l’opérateur a retrouvé son rythme habituel en novembre avec cinq ouvertures dans l’Hexagone. On compte ainsi, deux nouvelles boutiques dans l’agglomération lyonnaise, la première à Beynost et la seconde à Ecully, portant à six le nombre de magasins de l’opérateur à Lyon.

Un Free Center a également ouvert ses portes pour la première fois à Nancy, le premier également dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Il a été également question d’une inauguration à Trignac non loin de Saint-Nazaire dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire, mais aussi à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Des ouvertures sont prévues prochainement à Brest, Draguignan, Avignon, Moulins, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.

Free possède aujourd’hui une présence physique complète grâce à son réseau de 186 boutiques, et ses 1500 bornes de souscription d’abonnements mobiles de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec les magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse », Fnac Darty et The Kase.

De nouvelles bornes Free à venir

Prochainement, Free va déployer 500 nouvelles bornes dont 180 adaptées pour les personnes à mobilité réduites (avec un clavier sur la tranche inférieure). Celles-ci permettent de choisir l’offre de son choix, que ce soit un forfait Free Mobile ou Freebox. Mais également, grosse nouveauté, il sera désormais possible d’y acheter directement son mobile, via une interface reprenant le site web mais totalement repensée pour pouvoir parfaitement choisir le modèle, le stockage, Il y a bien sûr la possibilité de choisir l’achat comptant ou la formule Free Flex, qui permet de payer son smartphone en plusieurs fois sans frais ou de le louer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox