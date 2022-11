Free améliore son application Freebox – Espace abonné sur Android

Après des retouches sur les iPhone la semaine dernière, c’est au tour de la version Android de bénéficier d’une mise à jour.

Une mise à jour visant à proposer une meilleure expérience utilisateur pour l’abonné Freebox. L’application officielle de gestion d’espace abonnée lancée récemment par Free propose une nouvelle version depuis vendredi dernier et si cette dernière n’a pas intégré de changements majeurs, des améliorations et correctifs sont au rendez-vous.

Comme pour la dernière version déployée sur iOS, les développeurs annoncent ainsi avoir revu le formulaire de satisfaction client de Free Proxi, mais également avoir apporté des améliorations des performances globales de l’application. De plus, des bugs ont été corrigés.

Avec Freebox – Espace Abonné, Les abonnés Freebox peuvent gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone, mais aussi vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de vos commandes, de mettre à jour des coordonnées bancaires ou encore d’accéder à l’assistance et Free Proxi. Pour en savoir plus, découvrez notre test.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox