Pourquoi l’offre Freebox + Smart TV Samsung est une très bonne affaire

Free rejoint le rang des opérateurs proposant un téléviseur au sein de leurs offres fixes, mais le fait de manière plus transparente sans augmenter le prix de son abonnement.

On ne l’attendait pas forcément sur ce plan, mais Free s’est donc lancé sur le marché des offres combinant box et téléviseur. Si pour l’heure, seuls les abonnés actuels sont concernés par cette proposition, Univers Freebox s’est penché plus en détail sur cette offre. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opérateur ne se moque pas des abonnés avec une proposition claire.

Une offre d’achat transparente

Cette nouvelle section accessible sur l’espace abonné est une réelle boutique. Ainsi, seul l’achat est possible et avec un paiement échelonné sur trente mois. Ce dernier est complètement dissocié de votre abonnement Freebox et n’entraîne donc pas de hausse sur celui-ci. De plus, il est possible à tout moment de déclencher le remboursement anticipé : “vous avez le droit de procéder à tout moment et sans frais au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit“. Ce crédit est directement accepté et géré par l’opérateur.

Une démarche sensiblement différente de ce que proposent SFR ou Bouygues Telecom qui eux ont créé des offres dédiées pour les nouveaux abonnés, avec des montant mensuels plus élevés qu’une offre fixe sans téléviseur. Ainsi, une fois les trente mois écoulés ou après avoir effectué le remboursement anticipé, vos frais s’arrêtent purement et simplement.

Des prix alléchants grâce à des promos

Les tarifs sont également le point fort de cette boutique. En effet, sur les 8 modèles proposés, 6 bénéficient d’offres promotionnelles variant avec des remises immédiates permettant un achat moins élevé lors de la commande ou un remboursement ainsi qu’un remboursement plus ou moins important une fois celle-ci finalisée.

Ces dernières peuvent aller jusqu’à 300€ de remise immédiate sur le téléviseur le plus onéreux et 100 € de remboursement sur demande. A titre d’exemple, la TV 4K QLED 65Q60B vous reviendra ainsi 899€ au lieu de 1299€ une fois l’ODR et la remise appliquée, avec un premier versement réduit à 149€ une fois remboursé. A titre de comparaison, ce même modèle est proposé à 999.00 sur la boutique de Samsung, en promotion.

Cela est semble-t-il voué à évoluer dans le temps, les promotions étant toutes indiquées comme se terminant le 10 janvier prochain.

Un multi-TV gratuit

Du point de vue de l’utilisation, cette proposition permet d’accéder à du multi-TV sans frais supplémentaire. En effet, tous les abonnés Freebox peuvent accéder à Oqee sur les Smart TV Samsung et l’application est directement installée sur le téléviseur que vous commanderez, peu importe le modèle.

De plus, cette proposition d’échelonner le paiement sur trente mois pourra permettre aux abonnés cherchant à renouveler leur équipement où à s’équiper avec des frais moins important, quand la plupart des vendeurs proposent un échelonnement sur trois à quatre mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox