Une TV Samsung à tarif réduit chez Free et avec un crédit gratuit : on a testé la commande

Vous souhaitez acheter un téléviseur Samsung en promo et avec un crédit gratuit ? C’est le nouveau service proposé par free et on a testé pour vous.

Nous vous annoncions cet après-midi que Free proposait désormais à ses abonnés Freebox de pouvoir acquérir un téléviseur Samsung à tarif réduit et en bénéficiant d’un crédit gratuit

Cette offre étant plutôt alléchante et les promotions étant annoncées jusqu’au 10 janvier, nous venons de tester une commande d’un des téléviseurs proposés, parmi les 8 modèles disponibles, en l’occurrence le modèle TV 4K QLED 50Q60B. Celui-ci est proposé chez Samsung à 799,00€ avec une ODR de 100€. Ce modèle est au même tarif chez Free mais bénéficie d’un crédit gratuit. Deux promotions sont appliquées chez Free, la première est une remise immédiate de 100€, et vous pourrez ensuite demander un remboursement de 100€ supplémentaire.

Concrètement, lors de la coimmande, le premier versement sera de 199€ (100€ de remise immédiate déduite) et les 100€ d’ODR à demander une fois le téléviseur reçu.

Une fois la commande terminée, vous pouvez suivre l’évolution de votre commande sur votre espace abonné. la livraison se fait sous 5 jours ouvrés en Ile de France et 10 jours ouvrés en Province.

