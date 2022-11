Jaguar Network range toutes ses activités sous la bannière de Free Pro qui passe le cap des 30 000 clients

3 ans après son rachat par Iliad, Jaguar Network devient Free Pro. L’opérateur peut compter à présent sur deux offres distinctes.

Il était temps pour Jaguar Network d’éviter toute confusion et de se ranger derrière une marque forte qui a déjà fait ses preuves sur le marché grand public et qui compte bien mettre à mal le duopole Orange-SFR sur le marché des entreprises. La filiale B2B d’Iliad rachetée en 2019, annonce ce 30 novembre capitaliser sur la notoriété de Free Pro afin de “rassembler toutes ses activités sous le nom d’entreprise Free Pro”. L’objectif annoncé est d’affirmer l’ambition de Free sur le marché B2B, avec une seule et même identité. L’ensemble a pour mission de rendre accessibles les solutions sécurisées de mobilité, de connectivité et de cloud à l’ensemble des entreprises et des collectivités publiques quelle que soit leur taille, même les ETI et grands groupes.

Avec un doublement du chiffre d’affaires en moins de deux ans et l’arrivée de plus de 200 collaborateurs pour un effectif aujourd’hui qui s’élève 500 personnes, Free poursuit son évolution sur le marché français. “Avec le lancement de l’offre Free Pro fixe et mobile il y a 18 mois, la société revendique désormais près de 30 000 clients à travers l’ensemble du territoire national, un très fort démarrage sur le marché entreprises réputé exigeant et couvert par de très nombreux acteurs”, informe l’opérateur.

Dotée de 3 datacenters certifiés et souverains en France et d’un réseau de fibre optique 10G Epon, Free Pro développe aujourd’hui deux types de services, commercialisés sous deux marques distinctes : Free Pro soit un portefeuille d’offres et de services simples et innovants pour l’ensemble des entreprises.

Mais aussi Jaguar Network by Free Pro : des solutions Expert de cloud souverain et de télécom spécifiques à destination des directions techniques et informatiques des grands groupes et des marchés publics.

