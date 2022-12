Free met à jour sa liste de smartphones compatibles VoWiFi et VoLTE, certains anciens modèles sont abandonnés

L’opérateur a intégré de nouvelles informations sur son tableau représentant les modèles de smartphones compatibles (ou qui le seront bientôt) avec la voix sur 4G et sur WiFi. Les OnePlus 7 ne seront finalement pas compatibles avec ces technologies.

Le tableau récapitulatif des smartphones compatibles avec la VoWiFi ou la VoLTE continue de s’étoffer, avec une nouvelle version publiée aujourd’hui par Free Mobile.

L’annonce a été faite sur Twitter pour les deux documents permettant de connaître la compatibilité actuelle ou future de votre mobile. L’opérateur ne s’étend cependant pas sur les modifications apportées à la liste.

Le compte officiel de Free a cependant répondu à l’interrogation d’un abonné concernant son modèle OnePlus 7T et explique les raisons de sa disparition de la liste, après une mise à jour pourtant annoncée par le fabricant. ” Malheureusement OnePlus nous a informé, après avoir annoncé plusieurs fois la mise à jour, qu’ils ne la feraient finalement pas. Ils estiment que les OnePlus 7 sont “trop vieux”…“. Mauvaise nouvelle donc pour les abonnés équipés de ces modèles.



Sur sa page d’assistance, l’opérateur annonce non seulement la disponibilité mais également les potentielles mises à jour prévues pour différents modèles. Si pour certains, comme les iPhone, une date est annoncée (ici le mois de décembre), d’autres mises à jour sont indiquées comme “prévues prochainement”.

Ainsi, le Fairphone 4 doit être mis à jour à l’avenir pour bénéficier de la voix sur 4G en France et à l’étranger ainsi que de la voix sur WiFi. Du côté de Huawei, plusieurs mises à jour sont également prévues. On peut noter par exemple l’arrivée prévue de la VoLTE à l’étranger et de la VoWiFi sur les modèles Mate 20 Mate 20 Pro, Mate 20 X 5G, Mate 30 Pro, Mate Xs, Nova 5T, P Smart Z, P30, P30 Pro, P40 et P40 Lite 5G.

Notons également l’arrivée prévue de la VoLTE en France de la VoWiFI sur les Nokia 5.3 , 6.2 et 7.2. Les smartphone Motorola doivent également tous à l’exception du Moto G 5G Plus où cela n’est pas indiqué bénéficier de la VoWiFi prochainement. Le Poco X4 Pro attend également une mise à jour pour bénéficier de la voix sur 4G à l’étranger. Pour rappel, l’opérateur a également modifié son tableau pour indiquer la disponibilité de la voix HD et HD+ sur certains modèles. Pour rappel , ces données sont fournies par les constructeurs de smartphones et n’ont pas pu être toutes vérifiées par Free Mobile

