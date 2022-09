Free Mobile dévoile pour la première fois les smartphones compatibles avec la voix HD et HD+ en VoLTE et VoWiFi

Free Mobile met à jour ses tableaux présentant les modèles de smartphones compatibles avec la voix sur 4G et voix sur WiFi. Une nouvelle fonctionnalité avancée est désormais indiquée.

A l’heure où de nombreux abonnés attendent de pied ferme une compatibilité de leur smartphone avec la VoWiFi ou VoLTE de Free Mobile, l’opérateur étoffe jour après jour le nombre de modèles qui peuvent en bénéficier au fil des mises à jour des fabricants. L’opérateur vient d’actualiser sa liste, at-il annoncé sur Twitter.

Côté voix sur 4G, sont à présent compatibles, les Huawei Mate 10 Pro, Mate 20 X 5G, 50 Pro, Xs 2, Nova 10, 10 Pro, Y70, P Smart 2019, P Smart Z, P Smart+ 2019, P20, P20 Pro, P30 Lite, P30 Lite XL, mais aussi les Nokia 3.4, G50, X10, X20, XR20 er les Xiaomi 12 Lite 5G, Poco F2 Pro.

S’agissant de la voix sur WiFi, peuvent être dorénavant utilisés les Huawei Mate 50 Pro, Nova 10, Nova 10 Pro, Nova 9, Nova Y70 mais aussi les Nokia C21 Plus

G50, X10, X20, XR20, Samsung A02s, A40, A42 5G, A50, Z Flip 3 5G , Vivo V21 5G, V23 5G, X60 Pro, X80 Pro, Y11s, Y20s, Y21, Y52 5G, Y72 5G, Y76 5G, Xiaomi 12 Lite 5G, PoCO F2 Pro

Nos tableaux concernant les modèles de téléphones compatibles avec les VoLTE & VoWIFI + d’autres fonctionnalités avancées ont été mis à jour.

– Page de l'assistance: https://t.co/7FeKpL3TLA

– Tableau détaillé (.pdf): https://t.co/wYnXN3ex9W — Free 1337 (@Free_1337) September 29, 2022

La voix HD et HD+ désormais affichée

Dans le même temps, Free Mobile affiche désormais dans ses tableaux les smartphones compatibles avec la voix HD et HD+ en VoLTE et VoWiFi. La liste est à retrouver ici.

Les lettres HD signifient Haute Définition, ce qui sous-entend un plus grand spectre de fréquences pour la restitution du son et donc une meilleure qualité audio durant les conversations. Le son apparaît moins caverneux et plus fidèle, grâce à la possibilité d’aller plus bas dans les graves et plus haut dans les aigüs.

Cela peut être pratique pour mieux distinguer certains sons proches dans leur sonorité, notamment dans des conditions de conversation loin d’être optimales (usage du mains libres, environnement bruyant, personne avec un accent, personne enrhumée, etc.)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox