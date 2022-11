Freebox Delta : Free lance un nouveau site d’assistance pour la maison connectée

De quoi remplacer un site web dédié un peu vieillissant pour les détenteurs du pack sécurité.

C’est une fonctionnalité réservée aux détenteurs du server Freebox Delta : Free propose en effet de laisser sa box gérer votre espace domotique. Cette fonctionnalité intégrée dès le lancement de l’offre haut de gamme en 2018 est un peu moins connue mais peut être appréciée des personnes équipées d’appareils connectés comme des volets, des lumières… Pour leur venir en aide, l’opérateur propose désormais une rubrique dédiée sur son portail d’assistance Freebox.

Si un site dédié avait été lancé par l’opérateur, ce dernier n’est plus vraiment mis à jour et il fallait en connaître l’existence pour accéder aux informations s’y trouvant. Avec une intégration dans l’assistance Free, il est désormais plus simple d’avoir des réponses à ses questions concernant le pack sécurité et la fonctionnalité domotique de votre Freebox.

Ainsi, le fonctionnement et la présentation de ce site est identique aux diverses rubriques de l’assistance de l’opérateur avec une possibilité de filtrer par type d’article, par catégorie et d’accéder à de nombreuses informations utiles comme comment associer un appareil ne provenant pas du pack sécurité Freebox, la présentation de l’application Freebox Home dédiée à la domotique… Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le site d’assistance de Free, puis d’aller dans la rubrique “Autres services”, une section maison connectée vous est alors proposée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox