Orange alerte sur une grosse arnaque vous poussant à passer à la fibre de toute urgence

Une nouvelle forme d’arnaque sur fond de fin du réseau cuivre circule dans l’Hexagone et l’opérateur historique explique comment réagir.

« Si vous ne passez pas à la fibre optique dès le mois prochain, vous perdrez votre connexion Internet », « l’État vous oblige à passer tout de suite à la fibre optique »… Tels sont les appels que vous avez pu recevoir de la part d’entreprises peu scrupuleuses ces derniers temps.

Orange avait déjà alerté localement sur ces pratiques mais se fend aujourd’hui d’un communiqué officiel pour dévoiler ce procédé et expliquer en quoi elle est frauduleuse et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

“Depuis que la fin du réseau cuivre a été annoncée par Orange, des entreprises peuvent employer des méthodes peu scrupuleuses pour vendre des abonnements fibre optique, parfois en utilisant les nom et logos de grandes entreprises ou même de services de l’Etat, comme l’ARCEP.

S’il est vrai que l’ADSL ne sera plus proposée dans certains territoires pour l’ouverture de nouvelles lignes dès 2023, il n’y a aucune obligation de changer votre contrat dès maintenant. D’ailleurs, un opérateur a besoin de votre accord pour installer la fibre chez vous si vous n’avez pas préalablement souscrit auprès de lui un abonnement à un service d’accès Internet via la fibre optique” rappelle ainsi l’opérateur historique.

Il alerte ainsi sur ces discours urgents et alarmistes et rappelle que la coupure de votre accès à internet ne se fera pas du jour au lendemain. “Chaque opérateur préviendra ses clients par courrier, bien en amont, selon des délais de prévenance légaux. Orange en tant qu’opérateur d’infrastructures, a déjà commencé l’arrêt technique de son réseau cuivre depuis 2021, à travers des expérimentations. Hors zones d’expérimentation, les premières communes seront concernées par l’arrêt du cuivre à grande échelle qu’à partir de la fin d’année 2024” précise-t-il.

Il adresse également des conseils pour repérer un démarchage frauduleux en rappelant de faire attention aux détails : une faute ou une lettre en plus dans le nom, une adresse mail très longue, un courrier comprenant des fautes d’orthographes ou un numéro de téléphone commençant par 06 ou 07 doivent vous alerter par exemple.

Si vous avez été victime de ce type de démarchage abusif, l’opérateur vous invite à le signaler auprès du régulateur des télécoms sur sa plateforme. Si vous êtes en doute pour votre abonnement, contactez directement votre opérateur au sujet du passage à la fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox