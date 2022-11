Free : l’application Freebox Home se met à jour pour tous les abonnés Delta sur iOS

Dédiée au Pack Sécurité de la Freebox Delta et aux objets connectés, l’application Freebox Home s’améliore sur les iPhone et iPad.

Free ne perd pas de temps. Après avoir lancé vendredi dernier une nouvelle version bêta de son application Freebox Home sur iOS via Testflight, l’opérateur a décidé de lancer dans la foulée une mise à jour grand public pour tous ses abonnés Freebox Delta disposant d’un iPhone.

La nouvelle version 1.0.4 est ainsi disponible sur l’App Store d’Apple. Parmi les améliorations, le parcours d’ajout d’une Freebox a été optimisé. Il est aussi possible d’accéder désormais au tout nouveau site d’assistance dédié aux abonnés Freebox Delta pour la maison connectée, accessible depuis “Paramétrer mon système” puis “Assistance”. Des corrections à divers bugs et crashs ont été apportées.

Simple, l’interface de Freebox Home se décompose en trois parties (objects connectés, widgets et alarme), de nombreuses fonctionnalités sont aussi à découvrir dans notre test. Vous pouvez vérifier l’état de votre alarme et l’activer depuis n’importe où, mais aussi installer votre Pack Sécurité en quelques minutes et suivre l’activité de votre maison et vérifiez que tout est en ordre (mouvements, ouvertures de portes et de fenêtres, lampes allumées).

