L’investissement de Xavier Niel et Iliad dans l’opérateur irlandais Eir s’avère très rentable

Cinq ans après le rachat de 64.5% du capital d’Eir détenus à parts égales par Iliad et Xavier Niel, le bilan est plus que positif au niveau financier.

Le retour sur investissement n’aura pas mis longtemps à être clairement visible. Le 20 décembre 2017, Iliad et la holding personnelle de Xavier Niel NJJ annonçaient la prise de contrôle de 64.5% des actions de Eir, l’opérateur historique irlandais. L’opération, finalisée en avril 2018 avait couté 640 millions d’euros, valorisant ainsi Eir à 1 milliard d’euros. Après un premier quinquennat, les deux actionnaires principaux ont pu rentabiliser l’investissement.

En effet, selon les informations de La Lettre de l’Expansion, l’opérateur a reversé un total d’1.73 milliard d’euros aux actionnaires depuis que Xavier Niel en fait partie. Malgré 400 millions remboursant des prêts faits par Anchorage et David Kempner, également actionnaires d’Eir, Xavier Niel et Iliad ont ainsi pu récolter 134% de leur mise initiale, à savoir 858 millions d’euros.

Ce rendement a pu être possible notamment en cédant une partie de ses tours-relais en 2020 mais aussi une participation minoritaire dans le réseau de fibre de gros de l’opérateur cette année. Des opérations lucratives alors qu’en 2012, l’entreprise demandait un moratoire en raison d’une dette de 4.1 milliards d’euros et en avait effacé 40% grâce à un plan de sauvetage. Sa trésorerie s’élève désormais à plus de 650 millions d’euros.

