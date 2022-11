Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free Mobile spamme un abonné, SFR se moque des maths, des clients Bbox voient rouge

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Un bug technique chez Free Mobile ? Cet abonné a reçu une avalanche de mails de réinitialisation de son mot de passe de la part de l’opérateur. “700 mails”,vraiment ?

Bonjour, Nous sommes interpellés par la situation évoquée. Nous vous invitons à nous contacter en DM avec votre identifiant ou numéro de ligne afin que nous puissions échanger rapidement. Dans l’attente de vous lire,

L’équipe Free — Assistance Freebox (@Freebox) November 28, 2022

Carton rouge pour SFR dans sa pub de Noël, l’opérateur n’aide pas les jeunes à aimer les maths, l’opérateur a eu la bonne idée de mettre en scène un ado découvrant son cadeau, un smartphone caché dans un libre intitulé 999 problèmes de mathématiques, un ouf de soulagement pour lui.

Pourquoi les gens n'aiment pas les mathématiques ?

En partie parce que des pub' comme celle de @SFR entretiennent le fait que c'est épouvantable de faire des mathématiques.

À deux doigts de monter une asso' comme @PepiteSexiste pour dénoncer chaque calomnie sur les mathématiques. pic.twitter.com/qKttGccrMf — mohamednassiri@mastodon.online 🐘 (@NassiriMohamedX) November 27, 2022

Le phishing le plus raté du mois, quand une arnaque Netflix arbore le logo de Disney+ !

Alors @NetflixFR, comme ça on change de logo est on prévient personne… pic.twitter.com/cUxY5hJHR4 — CapsulPop (@capsulpop) November 27, 2022

“Je passe plus de temps à chercher ma télécommande de Freebox qu’à penser à mon avenir”.

Encore un cadeau fidélité de Bouygues Telecom, l’augmentation de 1,5€/mois du tarif de l’abonnement d’un abonné Bbox, sous couvert d’inflation…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox