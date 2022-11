Freebox : c’est le black Friday aussi pour le X en illimité, avec 2 grosses promos

A l’occasion du Black Friday, l’offre “Dorcel Club”, disponible dans le Vidéo Club de la Freebox, propose 50% de réduction sur ses deux forfaits.

Ce service permet un accès en illimité à des milliers de contenus pour adultes. Il regroupe des vidéos en avant-première issues de toutes les production Dorcel et des scènes exclusives tournées spécialement pour “le Club”. On y retrouve également des films, des making of, des interviews d’actrices et des photos.

Dorcel Club est donc proposé actuellement, à l’occasion du black Friday, à 7;50€ le premier mois au lieu 14,99€, sans engagement, pour la formule mensuelles. Ensuite, si vous ne vous désabonnez pas au bout d’un mois, le tarif passera à 19,99€/mois.

La deuxième promo proposée par Dorcel Club concerne la pass 24h, qui donne accès à toutes les vidéos du catalogue mais uniquement pour une journée entière. Ce pass est proposé à 3,99€ au lieu de 7,99€. L’abonnement de celui-ci s’arête automatiquement à l’issue des 24 heures.

Pour accéder à Dorcel Club et profiter de cette offre, il suffit de vous rendre dans la rubrique “vidéo-Club” ou “vidéo à la demande” de votre Freebox puis de cliquer sur l’icône “-18 – section adulte”. Votre code parental vous sera évidemment demandé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox