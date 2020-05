Eir : Xavier Niel et Iliad songent à céder les sites mobiles de leur opérateur irlandais

Après Free, Iliad en Italie mais aussi Salt, un troisième opérateur contrôlé par Xavier Niel prévoit de vendre des pylônes. Cellnex serait une nouvelle fois sur le coup.

Racheté en 2018 par Xavier Niel (NJJ) et Iliad, l’opérateur irlandais Eir, recherche un acheteur pour son portefeuille d’actifs d’infrastructures mobiles, a révélé le 5 mai Bloomberg.

Eir sonderait actuellement le marché avec un conseillé pour évaluer l’intérêt suscité par la cession de ses sites mobiles. Selon l’agence de presse, Cellnex principal opérateur d’infrastructures de télécommunications sans fil en Europe à qui Iliad a déjà vendu ses pylônes en France et en Italie, serait sur les rangs tout comme la société de gestion d’actifs Brookfield Asset Management.

Pour rappel, Eir Telecom est le premier FAI du pays et troisième opérateur mobile avec une couverture 4G de 99% de la population et 98% du territoire (25% en 5G). La holding de Xavier Niel “NJJ” et Iliad se sont emparés du groupe en 2018 à la suite d’une montée au capital à hauteur de 64,5%.