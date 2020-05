Redmi Note 9 : MediaTek détaille le chipset Helio G85 qui anime le smartphone

La semaine dernière, Xiaomi a annoncé plusieurs smartphones, dont un Redmi Note 9. Plus récemment, MediaTek a donné les détails concernant le chipset mobile orienté gaming qui l’anime et qui se retrouvera dans d’autres modèles par la suite.

Annoncé fin avril et positionné sur le petit milieu de gamme, le smartphone Redmi Note 9 embarque pour rappel un chipset de la famille Helio G, comme le Redmi Note 8 Pro que nous avons testé. Dans le cas du Redmi Note 9, il s’agit de la puce Helio G85, qui apportera des possibilités de jeu aux configurations modestes et à propos de laquelle MediaTek vient de livrer les détails.

Gravée en 12 nanomètres, cette plate-forme mobile s’accompagne donc d’un processeur octa-core jusqu’à 2,0 GHz qui fonctionnera avec jusqu’à 8 Go de RAM et d’une solution graphique fréquencée à 1,0 GHz gérant les écran FHD+ avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Elle supporte par ailleurs la 4G/LTE avec des débits de catégories 7/13, le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.0, la capture photo 48 Mégapixels et la capture vidéo 1080p à 60 images par seconde.