Smartphones : Xiaomi annonce ses Redmi Note 9 pour l’international et Sony lance son Xperia L4 en France

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces de smartphones. Au programme cette fois-ci : les nouveautés chez Xiaomi et l’arrivée d’un modèle Sony.

Aujourd’hui, Xiaomi a annoncé plusieurs smartphones en son nom et à travers sa marque Redmi. Cette semaine, Sony a de son côté introduit un nouveau smartphone abordable en France.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Après des Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro dévoilés fin 2019, voici en effet le Mi Note 10 Lite, pour rendre la famille plus accessible.

Articulé autour du chipset Snapdragon 730G, il propose un écran AMOLED 6,47 pouces FHD+, un quadruple capteur photo 64 + 8 + 2 + 5 Mégapixels au dos, un capteur photo 16 Mégapixels à l’avant, une batterie 5 260 mAh et une charge 30 Watts.

Des prix de 349 et 399 euros ont été indiqués pour des configurations 6 + 64 et 6 + 128 Go. La disponibilité est indiquée pour la mi-mai. On aura une interface MIUI 11 basée sur Android 10.

Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro

En parallèle, il y a également eu l’annonce des Redmi 9 et Redmi 9 Pro.

Le premier propose le chipset Helio G85, la définition FHD+ sur un écran IPS 6,53 pouces, un quadruple capteur photo 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels au dos et une batterie 5 020 mAh rechargeable en 18 Watts. Le second s’équipe du chipset Snapdragon 720G, d’un écran IPS 6,67 pouces FHD+, d’un quadruple capteur 64 + 8 + 5 + 2 Mégapixels au dos et d’une batterie 5 020 mAh avec une charge 30 Watts.

Si l’annonce concerne l’international, la marque n’a fourni que des prix en dollars pour l’instant, à savoir 199 et 249 dollars pour les modèles 3/64 et 4/128 Go du Redmi Note 9 et 269 et 299 dollars pour les modèles 4/64 et 6/128 Go du Redmi Note 9 Pro. Là encore, les premières livraisons interviendront mi-mai. Les smartphones seront fournis avec une interface reposant sur Android 10.

Sony Xperia L4

Annoncé pour le printemps, le Sony Xperia L4 est récemment arrivé en Europe et même en France avec un prix conseillé de 199 euros.

On parle pour rappel d’un smartphone Helio P22 avec un écran IPS 6,2 pouces HD+, un triple capteur 13 + 5 + 2 Mégapixels au dos, un capteur 8 Mégapixels en façade et une batterie 3 580 mAh. Misant sur un format 21/9, il tourne sous environnement Android 9.0 Pie. Son lecteur d’empreintes digitales se trouve sur la tranche.