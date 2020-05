Bouygues Telecom augmente automatiquement la facture de certains abonnés en l’échange d’un max de gigas et ça énerve

L’opérateur ne fait pas de pause pendant le confinement et continue d’informer certains abonnés B&YOU de l’augmentation prochaine du prix de leur forfait, cette fois en l’échange de deux avantages.

“Les méthodes minables de Bouygues Telecom, imposer un changement de forfait par défaut, par simple courriel, avec des options totalement inutiles pour 95 % des utilisateurs, à savoir des gigas en plus”, colère et consternation ce matin sur Twitter pour le conseiller d’un adjoint à la Maire de Paris. Cet abonné B&YOU se voit aujourd’hui proposé par l’opérateur une modification de son offre 20 Go. A partir du 6 juillet prochain, son forfait bénéficiera d’un double enrichissement, à savoir 30 Go supplémentaires par mois en France métropolitaine et l’option Week-end Internet illimité, le tout pour “seulement 3€ de plus par mois”.

Si l’offre peut séduire certains clients gourmands en données puisque l’internet illimité le week-end est habituellement facturé 8€/mois par l’opérateur, cet abonné n’en décolère pas : ” Personne ne consomme la totalité des gigas proposés avec le forfait actuel. Ainsi prélever 3€ de plus par mois, alors que plein de gens ont des problèmes de pouvoir d’achat avec la crise du Covid19. C’est assez scandaleux comme façon”.

Heureusement, il lui est toutefois possible de refuser l’offre mais “encore faut-il recevoir le mail, le lire, cliquer sur un lien, se connecter à l’espace perso, désactiver l’offre”, poursuit-il. Parfois, l’opérateur ne permet pas de refuser ce type de modification, reste à alors à l’abonné comme seule alternative, résilier son contrat.