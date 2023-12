Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : le WiFi 7 pour la Freebox V9, une vente privée débarque, et plus de data offerte sur un forfait mobile

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

La Freebox V9 devrait intégrer le WiFi 7, une nouvelle découverte va dans ce sens. Une prochaine version de Freebox OS prendra en charge cette norme. Plus d’infos…

Freebox TV : le bouquet Maghreb+ bénéficie d’une promotion importante durant tout le mois de décembre sur Freebox TV, son prix passe à 1€. Plus d’infos…

Free lance une vente privée sur Veepee jusq’au 18 décembre, L’offre comprend la Freebox Révolution avec TV by Canal à 14,99€/mois pendant 1 an et 2 services SVOD inclus. (Amazon Prime pendant 6 mois et Canal+ Séries pendant 1 an). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : 2 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, Caverns of Mars: Recharged et Orten Was The Case. Plus d’infos…

Dès ce 1er décembre, OQEE Ciné offre une palette variée de nouveaux films. Au programme, la comédie émouvante, à la grande aventure en passant par l’heroic fantasy et une adaptation d’un chef-d’oeuvre (Glitter, Big Daddy, Les Misérables, Alpha, Donjons et Dragons 2 : La Puissance Suprême, Les Muppets attaquent Broadway). Plus d’infos…

Abonnés Freebox : Free lance de nouvelles promos sur les Smart TV Samsung, jusqu’à 200€ d’économie sur plusieurs modèles. Plus d’infos…

Free met à jour son application Freebox – Espace Abonné sur iOS pour une meilleure expérience utilisateur. Les développeurs ont annoncé le 30 novembre avoir ajouté “un message d’erreur lorsque le smartphone n’est pas connecté à internet” dans l’optique perpétuelle d’améliorer l’expérience utilisateur. Plus d’infos…

Un nouveau design pour l’indicateur du chargement du lecteur video sur iOS, et des performances améliorées sur Apple TV, Player Pop, Android TV et FireOS, Oqee by Free continue de se parfaire. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile booste en data son offre intermédiaire Série Free avec 140 Go sans changer le prix (12.99€/mois). Plus d’infos…

Free Mobile lance son “Noël WOOOW”, jusqu’à 200€ d’économies sur une sélection de smartphones. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free tend vers une réduction de la promotion la 1ère année sur ses Freebox et aimerait revenir à des tarifs fixes. Plus d’infos…

La fin de la Freebox Crystal est programmée après 10 ans d’existence. Plus d’infos…

Free prévoit une nouvelle fonctionnalité dans son application Freebox – Espace Abonné, les alertes orage. Plus d’infos…

Freebox Mini 4K, One, Pop et Delta : TF1 va proposer un nouveau contenu en 4K ce mois-ci : Miss France. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : les contenus en 4K sur la version web d’Oqee c’est officiellement possible mais à une seule condition, à avoir Safari. Plus d’infos…

Free annonce le lancement d’une offre spéciale Canal+ Ciné Séries disponible sur les Freebox avec Netflix, Disney+, Paramount+, OCS et Apple TV+ inclus. Plus d’infos…

